Gevallen Daniel McLay: “De Lie en Welsford hadden geen verkeerde intenties”

Daniel McLay was een van de grote slachtoffers van de valpartij in de allerlaatste meters van de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Veel van de ophef achteraf richtte zich achteraf evenwel op Arnaud De Lie en Sam Welsford. “Voor degenen die hen beledigen: geen van beiden had de intentie om een val te veroorzaken”, schrijft McLay op Twitter, waar hij enkele zaken over het incident recht wil zetten.

“De Lie en Welsford hadden andere beslissingen kunnen maken, maar dat is gemakkelijk om achteraf te zeggen”, stelt de 30-jarige Brit. “Ik ken Sam een beetje en ik weet dat hij geen slechte jongen is. En ik ga ervan uit dat hetzelfde geldt voor Arnaud.”

Er was na afloop ook discussie over het parcours, en dan met name de laatste rechte lijn. Die zou afbuigen. “De finish was behoorlijk rechttoe-rechtaan”, reageert McLay daarop. “Ik heb niet veel aankomsten gezien die simpeler waren dan dit, dus ik denk niet dat dat iets met het incident te maken had. Voor de rest van het parcours zijn er genoeg dingen waar we over zouden kunnen praten.”

McLay sluit af door te zeggen dat hijzelf “min of meer ok” is. Zijn ploeg, Arkéa Samsic, meldt op haar sociale media dat McLay pijn aan zijn linkerhand heeft, brandwonden op de heup en rug, en enkele hechtingen aan de linkerknie en linkerelleboog.