Gevallen Bryan Coquard over tweeënhalve week terug in koers woensdag 29 januari 2020 om 17:01

Bryan Coquard hervat over tweeënhalve week in de Clásica de Almería de wedstrijdcompetitie, nadat hij onlangs ten val kwam op training. De sprinter van B&B Hotels-Vital Concept liep daar een scheurtje in zijn schouder bij op.

Coquard maakte anderhalve week geleden een schuiver in een gladde bocht, terwijl hij aan het trainen was. Daarbij liep hij een scheurtje in zijn schouderblad op. Door die blessure moest hij noodgedwongen de Zesdaagse van Berlijn aan zich voorbij laten gaan. De afgelopen dagen zat de Franse sprinter alweer op de fiets. Hoewel hij uit het zadel nog wat pijn voelde, ging het rijden hem verder goed af, liet hij weten via zijn social media.

Nu is bekendgemaakt dat Coquard over tweeënhalve week zijn rentree maakt in het peloton. Niet in enkele Franse wedstrijden, gevolgd door de Saudi Tour en de Tour of Oman zoals in eerste instantie de bedoeling was, maar in de Spaanse eendagswedstrijd Clásica de Almería. Die koers is sprinters op het lijf geschreven. Drie dagen later maakt de Fransman zijn opwachting in de Andalusische ronde Ruta Del Sol.

Voorlopig programma Bryan Coquard in 2020

Clásica de Almería (16 februari)

Vuelta a Andalucia-Ruta Del Sol (19-23 februari)