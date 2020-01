Coquard loopt scheurtje in schouderblad op, geen Zesdaagse Berlijn zondag 19 januari 2020 om 13:44

Bryan Coquard zal over enkele dagen niet aan de start staan van de Zesdaagse van Berlijn (23-29 januari). De Franse sprinter van B&B Hotels-Vital Concept kwam ten val op training en liep daarbij een scheurtje in zijn schouderblad op. “Maar ik heb gelukkig niks gebroken”, zo vertelt Coquard in een persbericht.

De 27-jarige Coquard viel in een gladde bocht. “Ik voelde vrijwel meteen dat er iets mis was, maar de pijn valt gelukkig mee. Ik heb al twee keer mijn schouderblad gebroken en toen had ik duidelijk meer pijn. Ik heb nu alleen maar last van een scheurtje, er is niks gebroken”, aldus Coquard, die over enkele dagen weer de training kan hervatten.

“Ik heb samen met sportief manager Didier Rous besloten om het een paar dagen rustig aan te doen. Deze blessure heeft geen invloed op de rest van het seizoen. We hebben uitstekend kunnen trainen, hier in Spanje, en iedereen is gefocust op het nieuwe wielerjaar”, zo vertelt de snelle Fransman, die wel moet passen voor de Zesdaagse van Berlijn.

Coquard begint zijn seizoen met enkele Franse wedstrijden, gevolgd door de Ronde van Saudi-Arabië en de Tour of Oman.