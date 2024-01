donderdag 4 januari 2024 om 17:04

Gestopte Imanol Erviti gaat in nieuwe rol aan de slag bij INEOS Grenadiers

Imanol Erviti heeft een nieuwe baan: hij is vanaf 1 januari ploegleider bij INEOS Grenadiers. Het gerucht zong al langer rond, maar nu heeft de Britse formatie het nieuws ook zelf bevestigd. De 40-jarige Spanjaard hing eind vorig seizoen zijn fiets aan de haak.

Erviti kwam zijn hele, negentien jaar durende carrière uit voor Movistar en de voorgangers daarvan. Tijdens die carrière was hij vooral belangrijk als helper, maar hij wist ook zelf drie keer te winnen. Zowel in 2008 als 2010 boekte hij een ritzege in de Vuelta a España, in 2011 schreef hij de Vuelta Ciclista a La Rioja op zijn naam.

De laatste jaren van zijn loopbaan had Erviti een belangrijke rol als wegkapitein. Daarnaast spreekt hij goed Engels, wat bij het internationale INEOS Grenadiers goed van pas zal komen.

An exciting addition to our Sport Director roster this season. After an amazing career on the bike, it’s time for the next phase 👊 @ImanolErviti pic.twitter.com/EsU4ebBTaS

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 4, 2024