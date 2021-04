Geslaagde heupoperatie voor Britse renner Scott Davies

Scott Davies heeft dit seizoen vanwege blessureleed nog geen wedstrijd gereden, maar er lijkt nu licht aan het einde van de tunnel. De 25-jarige coureur van Bahrain Victorious is deze week succesvol geopereerd aan zijn heup, zo laat hij weten via Instagram.

Davies wist vorig jaar nog de Vuelta a España uit te rijden, maar moet nog altijd zijn eerste wedstrijdkilometers van 2021 afwerken. De Brit ligt al een tijdje in de lappenmand, maar heeft nu een nieuwe stap gezet in zijn revalidatieproces. Davies zal nu even wat gas moeten terugnemen, maar kan daarna weer verder werken aan zijn herstel.

Davies maakte in de winter van 2017 de overstap naar de profs en reed vervolgens twee seizoenen voor Dimension Data. De renner koos na twee seizoenen in Zuid-Afrikaanse loondienst voor een avontuur bij (nu) Bahrain Victorious. Hij is nog altijd op zoek naar zijn eerste overwinning als beroepswielrenner.