Gesink over veelbesproken sprint in Poitiers: “Trek nou eens een lijn” donderdag 10 september 2020 om 15:44

Er is al veel gezegd en geschreven over de sprint in Poitiers en het gedrag van Peter Sagan. De Slowaak deelde een schouderduw uit aan Wout van Aert om zo de benodigde ruimte te creëren. Robert Gesink, een ploeggenoot van Van Aert bij Jumbo-Visma, kijkt een dag later terug op de sprint.

“Wat Sagan deed in de sprint ging niet, hij maakt plek”, zo vertelt Gesink voor de camera van de NOS. “Het is eigenlijk raar. Hij wordt nu teruggezet in de uitslag, maar als Wout valt moet hij waarschijnlijk naar huis. Nu Wout op de fiets blijft zitten, wordt hij alleen maar teruggezet. Het is raar en meten met twee maten.”

“We hebben allemaal gezien wat er in Polen is gebeurd met Dylan Groenewegen”, aldus Gesink. “Heel veel renners vragen om één lijn. Maak nu eens duidelijk beleid wat wel en niet kan. Ik vind eigenlijk dat de UCI niet alleen moet kijken naar de gevolgen van de actie, maar ook naar de actie zelf en of dat wel of niet kan.”

De move van Sagan werd door de jury als onreglementair beoordeeld. De renner van BORA-hansgrohe werd daarom teruggezet naar de laatste plek van het peloton, moest 500 Zwitserse Frank afrekenen en kreeg 13 punten aftrek in het puntenklassement. Van Aerts misbaar (opgestoken middelvinger) na de finish werd gezien als ongepast gedrag, waarvoor hij werd beboet met 200 Zwitserse Frank.