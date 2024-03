Youri IJnsen • maandag 4 maart 2024 om 07:45 maandag 4 maart 2024 om 07:45

Gerben Thijssen mikt op Giro-ritzege: “Dit jaar misschien wel net zo veel waard als Tour-ritzege”

Interview Voor het sprintersgilde komt 2024 bedrogen uit. De Vuelta a España bestaat uit 42 bergetappes, de meeste kansen in de Tour de France liggen pas in de tweede helft en ook het WK en de Olympische Spelen zijn geen uitnodiging voor de snelle mannen. Wat rest is de Giro d’Italia en daar reist vrijwel de gehele sprinttop naar af. “Daar zou ik ook heel graag een rit winnen”, zegt Gerben Thijssen tegen WielerFlits.

De 25-jarige Belg zal namens Intermarché-Wanty afreizen naar Italië. Thijssen was al meteen trefzeker op Mallorca, waar hij de Trofeo Palma won. In de Volta ao Algarve kerfde hij een volgend streepje in het scorebord. Komende week wil hij zich weer met de sprinttop meten in Parijs-Nice. “Ik rijd dit jaar een veel steviger programma. Na Algarve deed ik Kuurne-Brussel-Kuurne, nu Parijs-Nice en daarna Nokere Koerse, Bredene-Koksijde, Brugge-De Panne, La Roue Tourangelle en de Scheldeprijs. Dan even de riem eraf en erna ga ik op stage richting de Giro.”

Daar stuit hij in zeven sprintkansen op flink wat concurrentie. Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Olav Kooij, Jonathan Milan en Sam Welsford bevestigden al hun deelname. “Als ik een koers moest noemen die ik wil winnen dit jaar, dan is dat een rit in de Giro. Maar dat zal helemaal niet evident zijn. Als je dit jaar een rit in de Giro kunt winnen, dan is dat misschien wel te vergelijken met een ritzege in de Tour van de voorbije jaren. Het niveau zal er dit jaar ongelooflijk hoog liggen. Ik wil de Giro ook uitrijden. In de laatste week zijn nog twee volledig vlakke ritten, waaronder in Rome.”

Mogelijk ook de Tour de France

Daarna maakt Thijssen volgens de ploegleiding ook een goede kans op een Tourdeelname, als alles volgens plan verloopt. “De Vuelta is zeker niet gunstig voor mij”, legt de sprinter uit. “Maar dat zal voor iedere sprinter zo zijn dit jaar. Daarom zal de lijst in de Giro ook zo enorm stevig zijn. De Tour is nu ook niet eenvoudig voor sprinters. Velen zullen dus ofwel de combinatie Giro-Tour doen, ofwel alleen de Giro. Voila, ook omdat er geen andere grote afspraken voor ons zijn. Eigenlijk alleen de Giro en misschien nog het Europese kampioenschap in België. Dat is het.”

Intermarché-Wanty selecteerde al vijf renners voor de Tour. Kopman is Biniam Girmay, die sprintaantrekker Mike Teunissen met zich mee krijgt. Ook Louis Meintjes is van de partij, net als Hugo Page en Laurenz Rex. Die laatste twee zullen doorheen het seizoen ook een rol krijgen in de sprinttrein van Thijssen. De sprinter zelf mag zich mogelijk óók opmaken voor de Tour. “Bini en ik vullen elkaar aan”, zegt de Belg. “Hij is echt sterk op lastige aankomsten of als de finale zwaar is geweest. Ikzelf moet op pure snelheid niet onderdoen voor de echte topsprinters. Dat weet Bini ook. Volgens mij versterkt dat juist alleen maar onze krachten en kunnen we zeker samen rijden.”