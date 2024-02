zondag 25 februari 2024 om 12:13

Gerben Thijssen is ambitieus, maar start zonder druk: “Echt een leerschool”

Video Wordt het een sprint of zijn de aanvallers aan zet? Dat is altijd de grote vraag voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Gerben Thijssen hoopt op het eerste scenario. De rappe man van Intermarché-Wanty keek voor de start met WielerFlits naar zijn kansen in de voorjaarsklassieker.

Thijssen voelt zich naar eigen zeggen klaar om een goede wedstrijd te rijden. “Het gaat goed. Ik ben er klaar voor. Ik was wel moe na de Volta ao Algarve, maar intussen ben ik goed gerecupereerd. Ik heb heel veel vertrouwen. Mijn seizoensstart was veel beter dan verwacht. Het is een leuke bevestiging dat het allemaal goed loopt.”

De 25-jarige Belg hoopt stiekem dat de wedstrijd vandaag uitdraait op een sprint, maar is ook realistisch. “Ik hoop voor de zege te sprinten, maar verwachten is iets anders. We gaan zien wat de situatie is. Het gaat sowieso niet simpel worden om een groepssprint te krijgen. We gaan er alles aan doen om als ploeg een goed resultaat uit de brand te slepen.”

“We hebben mannen voor de aanval. Ik ga proberen om me afzijdig te houden. Ik hoop onderweg te overleven en proberen mee te gaan op de klimmetjes. Het is zaak om eerlijk te zijn naar elkaar, maar dat is zeker geen probleem binnen deze ploeg.”

Thijssen stond al twee keer aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar wist de wedstrijd nog niet uit te rijden. Hij voelt dan ook geen druk om nu wél te presteren. “Dit is echt een leerschool voor mij. De buitenwereld verwacht misschien wel wat, maar de ploeg verwacht vandaag niks. Dat is ook wel eens leuk. Het is voor mij is vooral belangrijk om volgende week goed te zijn in Parijs-Nice. Ik probeer er vandaag gewoon alles uit te halen. Dan zien we het wel.”