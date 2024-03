maandag 25 maart 2024 om 07:47

Gerben Thijssen en Jenthe Biermans geklopt door Jason Tesson in Franse eendagskoers

Jason Tesson heeft zondag de 22ste editie van La Roue Tourangelle op zijn naam geschreven. Na een lastige koers van 200 kilometer naar Tours was hij als eerste aan de finish. Tesson zette de Belgen Gerben Thijssen en Jenthe Biermans een hak in de sprint.

Ondanks meer dan 1.700 hoogtemeters staat La Roue Tourangelle al jarenlang bekend als een sprinterskoers. Op het programma stond een koers van 200 kilometer tussen Descartes en Tours, met in de laatste dertig kilometer nog een onverharde strook en drie venijnige heuvels van 600 meter. De laatste zes kilometer waren vervolgens vlak richting Tours.

De vroege vlucht, die met Niels Driesen (Soudal Quick-Step Devo) een Belg kende, werd achtervolgd door sprintersploegen Uno-X Mobility, Intermarché-Wanty en TotalEnergies. Het gat was nog 2.30 minuut bij het ingaan van het laatste uur, maar toen moest de koers geneutraliseerd worden vanwege een massale valpartij.

Belgen grijpen naast zege

Na een pauze kon de wedstrijd hervat worden. De vluchters kregen nog wel hun voorsprong terug, maar zij konden niet voorkomen dat het toch een sprint werd in Tours. Daarin werd vooral gekeken naar Gerben Thijssen, maar hij werd geklopt door TotalEnergies-Fransman Jason Tesson. Thijssen strandde op de tweede plaats en Jenthe Biermans op de derde plaats.

Op de erelijst is de 26-jarige Tesson de opvolger van Rory Townsend, die vorig jaar verrassend won. De jaren daarvoor zetten ook Franse spurters als Nacer Bouhanni (2022), Arnaud Démare (2021) en Marc Sarreau (2018) zich op de erelijst. Lionel Taminiaux was in 2019 de laatste Belgische winnaar van La Roue Tourangelle.