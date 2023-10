zondag 15 oktober 2023 om 16:29

Gerben Kuypers maakt favorietenrol waar in GP Oisterwijk

Gerben Kuypers reisde bewust niet naar de VS af, om in de GP Oisterwijk dichtbij huis zijn UCI-punten te kunnen pakken. De renner van Circus-ReUz-Technord slaagde in zijn opzet en won de C2-cross oppermachtig.

Bij de vrouwen kon men in Oisterwijk rekenen op een knap deelnemersveld met Denise Betsema, Annemarie Worst en Blanka Vas. Het mannenveld was iets minder goed bezaaid. Met Gerben Kuypers stond er wel één grote naam aan het vertrek, die het moest opnemen tegen Corné van Kessel, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Victor Van de Putte.

Kuypers, die naar eigen zeggen vorige week in Beringen al had kunnen winnen als de pechgoden hem wat gunstiger gezind waren, liet er uiteindelijk geen gras over groeien. De 23-jarige Belg won afgetekend en pakt zijn eerste zege van het seizoen. Joran Wyseure en Yordi Corsus mochten mee op het podium.