Gerben Karstens (80) is overleden

Gerben Karstens is overleden. De voormalig profwielrenner, die tal van ritzeges boekte in de Tour de France en Vuelta a España, is 80 jaar oud geworden.

De in Leiden geboren Karstens werd prof in 1965, bij Televizier. Later reed hij onder andere voor Peugeot-BP-Michelin, Bic en TI-Raleigh. In 1980 sloot hij zijn loopbaan af bij De Vleeschmeesters. Op dat moment had hij veertien Vuelta-ritten, zes Touretappes, een etappe in de Giro, Parijs-Tours en een hele rits andere koersen op zijn palmares. Als amateur pakte hij in 1964 ook goud bij de Olympische Spelen in de 100 kilometer ploegentijdrit, samen met Evert Dolman, Jan Pieterse en Bart Zoet.

Karstens stond ook nog op het podium van bijvoorbeeld de Ronde van Lombardije, Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. Vanwege zijn grappen en grollen, werd Karstens in het peloton ook de clown genoemd. Een andere bekende bijnaam was de Leidse notariszoon.