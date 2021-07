Gerben de Knegt over de plank: “Hebben er meerdere keren over gesproken, dus dat mag het niet zijn”

Gerben de Knegt stond na afloop van de olympische mountainbikewedstrijd de NOS te woord over de valpartij van Mathieu van der Poel. “Ik stond in het bos toen het gebeurde, dus ik kan moeilijk oordelen. Hij gaf aan dat hij dacht dat er een plankje lag. We hebben daar meerdere keren over gesproken, dus dat zou het niet mogen zijn”, zei de bondscoach.

“Als je hier voor de winst wil rijden, dan mag er niks fout gaan. Natuurlijk hoop je op een Van der Poel-wonder, maar je wist na de val dat hij niet meer voor de prijzen ging rijden. Dat is natuurlijk wel een domper. Je zal aan hem moeten vragen wat er is misgegaan.”

Toch wijt De Knegt het niet aan de voorbereiding van zijn pupil. Naar eigen zeggen stonden alle lichten bij Van der Poel “op groen.” “Hij heeft meer rondes verkend dan ooit. Waar hij in een wereldbekerwedstrijd vier tot vijf rondjes verkent, heeft hij nu wel twaalf rondes verreden. En we hebben filmpjes van het parcours gemaakt. Hij was echt fris, maar een klein foutje en het is gedaan.”