Bondscoach Gerben de Knegt: “Brand is een verdiende winnares”

Bondscoach Gerben de Knegt was na het WK te zien met een brede glimlach, want “zijn” Nederlandse dames bezetten wederom de eerste drie plekjes. “Voor Lucinda Brand is dit echt heel mooi, na vorig jaar dacht ik dat het haar misschien nooit meer ging lukken”, aldus De Knegt.

“Lucinda is in haar carrière er al vaak kortbij geweest”, aldus De Knegt bij Sporza. “Niet alleen in het veld, maar ook in WK’s op de weg en in het tijdrijden. Vaak lukte het net niet, maar om het dan nu onder grote druk wel af te maken, dat vind ik heel knap. Ik denk dat de druk er voor haar nu af is, dat ze echt los is nu, naar de komende jaren toe.”

“Brand was ook gewoon de sterkste van het hele seizoen. Ze verdiende het echt om hier te winnen, want het is zeker niet altijd het geval dat de beste van het seizoen ook het WK wint. Vorig jaar was ik bang dat het haar misschien nooit ging lukken om wereldkampioene te worden, dus ik ben extra blij dat het haar nu toch lukt.”

Voor Worst kende het verhaal een minder goede afloop: zilver. “Ik ben vooral blij dat ze vandaag dik in orde was. In het begin dacht ik dat ze de beste in koers was, maar dan was er op het einde die cruciale schuiver… Dat hoort bij de koers. Ze zal misschien wel gefrustreerd zijn nu, maar moet tevreden zijn met haar niveau.”

Als bondscoach zijnde kan De Knegt haast niet gelukkiger zijn nu. “Iedereen verwacht altijd maar dat we 1-2-3 worden bij de dames, maar je moet het nog altijd maar doen. Het is heel knap van onze dames en hier kunnen we zeker op voortbouwen. Denise is pas 27, ook Ceylin Alvarado is nog altijd heel jong en in de jongere categorieën doen we ook altijd mee.”