Geraint Thomas wil in 2022 starten in Parijs-Roubaix

Geraint Thomas won in 2015 de E3 Harelbeke en drie jaar later de Tour de France. Ondanks dat de Welshman de laatste jaren een echte ronderenner is, wil hij toch nog eens Parijs-Roubaix rijden. “Ik heb nog steeds een brandend verlangen om het nog een keer helemaal goed te doen”, zegt Thomas in zijn eigen podcast.

“Hopelijk lukt het volgend jaar”, vertelt de inmiddels 34-jarige Brit van INEOS Grenadiers. “Eendagswedstrijden gaan van A naar B en zijn op de dag zelf. Het is heel spontaan. In rittenkoersen wordt vaak berekenend en terughoudend gekoerst, terwijl je in een eendagskoers jezelf helemaal leeg moet rijden.”

“Parijs-Roubaix is een ongelooflijke wedstrijd en uniek in zijn soort. Er is er maar een van in de wereld”, legt Thomas uit. “Het is belangrijk om drie tot vijf minuten een zware inspanning te kunnen leveren, weer te herstellen en weer te gaan. Het is vaak een lange sprint voor de juiste positie naar de kasseienstroken.”

Thomas heeft louter positieve woorden over voor de Helleklassieker, die hij al zes keer reed. Zijn beste uitslag behaalde hij in 2014, toen hij zevende werd. Komende zomer wil G met de sterrenploeg van INEOS Grenadiers een gooi doen naar de gele trui in de Tour. Afgelopen weekend werd hij nog derde in de Ronde van Catalonië.