Geraint Thomas verliest twee minuten: “Tour winnen wordt nu wel echt moeilijk”

Geraint Thomas kon in rit 17 van de Tour de France zijn wagonnetje niet aanhaken bij Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. De renner van INEOS Grenadiers kwam uiteindelijk als vierde over de streep, op meer dan twee minuten van ritwinnaar Pogacar. “Ik had niet verwacht dat de mannen van UAE Emirates zo dominant gingen rijden vandaag.”

“Ik voelde me wel oké vandaag, maar wel niet zo goed als eerder deze Tour de France”, vertelde de Brit na afloop in het flashinterview. Thomas moest tijdens het klimmen de rol lossen door het strakke tempo van Brandon McNulty, die zeer lang het tempo bepaalde. “Ik had zeker niet verwacht dat hij zo lang zou meekunnen.”

Dankzij het nieuwe tijdsverlies van de 36-jarige Welshman volgt hij nu op bijna vijf minuten in het algemeen klassement. “Ik kon het verschil met de groep voor mij redelijk constant houden, maar heb uiteindelijk toch wat tijd verloren. De Tour winnen zal wel echt moeilijk worden, het podium is nu het doel.”

“Het voelde beter om mijn eigen tempo te kiezen en niet helemaal in het rood te gaan. Ik besloot dan ook om te wachten op de groep achter ons.” Die keuze was de juiste, gaf Thomas aan. “Op die manier kon ik vervolgens een strak tempo blijven rijden tot aan de top van de slotklim.”

De ex-winnaar van de Tour de France was onder de indruk van het ploegwerk van UAE Emirates, die nog maar met vier renners in koers zijn. “Dat ze zo dominant gingen rijden vandaag, had ik niet gedacht. Zeker Mikkel Bjerg was echt indrukwekkend vandaag. Hij heeft me echt doen afzien”, lachte de Brit.