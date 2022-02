Geraint Thomas: “Vanuit de ploeg wordt minder van mij verwacht in grote rondes”

INEOS Grenadiers heeft de verwachtingen rondom Geraint Thomas bijgesteld. Dat geeft de Welshman zelf aan in gesprek met BBC Wales. “Vanuit de ploeg wordt minder verwacht van mij wat betreft grote rondes, alleen wil graag het tegendeel bewijzen”, vertelt Thomas.

Thomas heeft de ambitie om dit jaar in de Tour de France zichzelf te laten zien. “Ik wil aan mensen, die verkondigen dat het op 35-jarige leeftijd niet meer mogelijk is om het tegen jonge gasten in de grote rondes op te nemen, het tegendeel bewijzen. Daarom wil ik in mijn beste vorm naar de Tour vertrekken en ben ik ervan overtuigd, dat ik in staat ben om drie weken lang competitief te zijn”, aldus de Tourwinnaar van 2018.

Of Thomas als kopman uitgespeeld gaat worden, is nog niet bekend. Egan Bernal werd door INEOS Grenadiers vooruitgeschoven als kopman, maar hij is herstellende van een zeer zware crash in Colombia. De vraag is wanneer Bernal weer kan fietsen. “Het was verschrikkelijk om te horen”, zegt Thomas daarover. “Maar ik ben blij dat hij het naar omstandigheden goed maakt. Hierdoor realiseer ik me goed dat een wielerloopbaan eindig is en wil ik nog alles halen uit de laatste jaren van mijn carrière. Ik ben dankbaar en blij voor alles wat ik heb meegemaakt en gepresteerd heb. Ik wil vooral nog genieten.”

Nieuwe trainer

Zijn aanloop naar het nieuwe seizoen verliep niet optimaal. Hij had last van de naweeën van zijn valpartij in de voorbije Ronde van Frankrijk, en daar kwam rond Kerst een coronabesmetting bij. Toch is Thomas hoopvol. “Ik ben net teruggekeerd van een succesvol trainingskamp in Los Angeles en haal veel motivatie uit de nieuwe trainingsmethodes van mijn nieuwe coach Conor Taylor. Zijn benadering is meer gericht om nog fris te zijn voor zware inspanningen, dan dat ik langere trainingen afwerk. Ik merk dat mijn conditie verbetert en mijn gewicht afneemt.”

Deze week start het seizoen van Thomas in de Volta ao Algarve. Hij werkt in het voorjaar toe naar de drie Ardennenklassiekers, om zich vervolgens via enkele rittenkoersen voor te bereiden op de Tour de France. Daarna staan ook nog de Commonwealth Games op het programma. “Het is een enorme eer om voor de derde keer voor Wales uit te mogen komen en hopelijk kunnen we als team in de wegwedstrijd goed samenwerken en het land trots maken”, zegt hij.