Geraint Thomas twee jaar langer bij INEOS Grenadiers: “Wil een grote rol spelen in de Ardennen en de Tour”

Geraint Thomas (35) en INEOS Grenadiers zijn er eindelijk uit: ook in 2022 en 2023 rijdt de Brit voor de WorldTour-formatie. Vandaag bracht INEOS Grenadiers het nieuws naar buiten. “Ik ben nog steeds super gemotiveerd”, zo laat hij weten in een persbericht.

“Ik vind het nog steeds leuk om mijn limieten op te zoeken. Als je bijna einde carrière bent, dan wil je er alles uithalen wat er nog in zit. Natuurlijk was het einde van 2021 moeilijk, met mijn valpartij in de Tour de France. Maar ik was waarschijnlijk in de beste conditie uit mijn leven. Het laat zien dat ik er nog steeds alles uit wil halen”, gaat Thomas verder.

De Ardennenklassiekers en de Tour de France zullen aankomend jaar zijn hoofddoelen zijn. “De Ardennenklassiekers heb ik nog nooit echt gedaan. Die zijn spannend en nieuw voor me. Hopelijk kan ik er een rol van betekenis spelen, net zoals in de Tour de France.”

Bij INEOS Grenadiers zijn ze blij met de contractverlenging van een van hun vaandeldragers. Zo laat Rod Ellingworth weten: “Geraint is er al bij vanaf het begin. Hij heeft de grootste wedstrijden gewonnen en veel jonge renners begeleid. Voor de sport is hij een ambassadeur. Hij heeft al veel mensen geïnspireerd. We weten dat er nog veel meer komt. Hij is nog steeds even hongerig naar succes.”