Geraint Thomas sluit tweede Tourzege nog niet uit

Geraint Thomas acht het niet onmogelijk dat hij komende zomer de Tour de France wint. INEOS Grenadiers maakte eerder bekend dat Thomas als knecht van start zal gaan, als hij de selectie überhaupt haalt, maar volgens de voormalig Tourwinnaar betekent dit niet dat hij een tweede zege definitief uit zijn hoofd moet zetten. “Er kan zoveel gebeuren. Toen ik de Tour won, was ik ook niet kopman”, zegt de Welshman tegen CyclingWeekly.

Thomas zit momenteel in de Ronde van het Baskenland en zal via de Waalse klassiekers, Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland toewerken naar de Tour. “Voor mij gaat het om het proces om daar te komen in de best mogelijke vorm. En als ik daar ben, zal ik hard werken, blijven we als team bij elkaar en kijken we van daaruit verder. Normaal gesproken komt de sterkste toch bovendrijven.”

Martinez en Yates kopmannen

“Natuurlijk zijn Dani (Martinez, red.) en Yatesy (Adam Yates, red.) de twee kopmannen en ik zal mijn steentje bijdragen om hen te helpen”, nuanceert Thomas zijn uitspraken. “Ik ben blij om voor anderen te rijden wanneer zij een betere kans hebben – dat spreekt voor zich. Maar tegelijkertijd heb ik nog steeds het vertrouwen, het geloof, dat ik het nog kan doen.”

In de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland bewees de Brit alvast dat zijn vorm groeiende is. Hij werd vierde. “Het was goed voor het vertrouwen en ik heb het gevoel dat er nog ruimte voor verbetering is. Het is fijn om weer echt mee te doen. Maar ik denk dat ik in de echte etappes nog wel wat terug zal vallen. Het was een rustige winter met negen weken volledig zonder fiets, vanwege mijn schouderoperatie en daarna corona.”