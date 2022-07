Geraint Thomas panikeerde niet op Mur de Péguère: “Reed mijn eigen tempo”

Op de Mur de Péguère moest hij even passen, maar in de afdaling kon Geraint Thomas weer terugkeren bij Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, de nummers één en twee van het klassement. De Brit verloor geen tijd en staat nog steeds derde in de algemene rangschikking. “Ik voelde me goed”, zegt Thomas op de site van zijn ploeg INEOS Grenadiers.

“Toen ze doortrokken op het steile stuk, ben ik niet gepanikeerd. Ik liet ze gaan en reed mijn eigen tempo”, vervolgt G, die op twee minuten en 43 seconden van het geel staat. “Yatesy (Adam Yates, red.) was heel goed. Echt, hij was volledig toegewijd aan me en reed een mooi tempo in de laatste anderhalve kilometer. Ik had nog iets in mijn benen en had op de top het gat met de jongens voor me bijna gedicht.”

“Dat gaf moed en uiteraard was het heel goed dat we Dani (Daniel Felipe Martínez, red.) mee hadden zitten. Hij wachtte en het was gewoon heel goed dat we die laatste honderd meter naar de groep dichtreden. Daarna reden ze door om het gat met Bardet te vergroten. Het was echt een goede teamprestatie. Ik lijk ook goed om te gaan met de hitte, als je weet dat ik uit Wales komt. Ik heb inmiddels heel vaak in de hitte gereden en ben er door de jaren heen aan gewend geraakt. De Ronde van Zwitserland was daarnaast een goede voorbereiding hiervoor.”

Pidcock: “Weet niet of top-tien mogelijk gaat zijn”

Terwijl Thomas in de groep met favorieten finishte, verloor Adam Yates een minuut en twintig seconden. Hij zakte zodoende van plek vijf naar zes. Tom Pidcock, die samen met Yates over de finish kwam, ging ondertussen van plaats negen naar tien. “Ik en Yatesy kwamen samen over de streep, in een poging om onze achterstand – vooral die van hem – te beperken. Het was een zware dag om te herbeginnen. Ik had een beetje moeite in het eerste deel van de race, maar eenmaal op de laatste klim voelde ik me beter.’

“Ik weet niet of een top-tien plek in het eindklassement mogelijk gaat zijn, er komen nog twee heel zware dagen. We gaan ervoor, maar er zijn belangrijkere dingen, zoals G helpen. Er kan een punt komen waarbij ik mijn doel op moet offeren, maar we zullen het zien.”