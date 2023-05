Geraint Thomas over opgave Filippo Ganna: “Vrijdag nog met z’n allen in de gondel”

INEOS Grenadiers moet het in de Ronde van Italië zonder Filippo Ganna doen. De Italiaanse tijdrijder heeft positief getest op het coronavirus en stapte uit de ronde van zijn eigen land. “Het is een groot verlies voor de ploeg”, aldus Thomas.

“Het is teleurstellend. Ganna was een belangrijke schakel in de ploeg, hij heeft me deze Giro ook al tweemaal terug in het peloton gebracht nadat ik pech had”, vertelde de Brit aan Sporza. “Het is heel jammer. Of ik nu zelf bang ben om besmet te geraken met het coronavirus? Nee, dat niet. We moeten gewoon alles doen wat we kunnen met betrekking tot hygiëne. Naar een discotheek ga ik nu sowieso niet, hé.”

Thomas had het verder ook even over de gondel, waarmee ze de Gran Sasso d’Italia afdaalden, waarin de renners van INEOS Grenadiers na afloop van rit zeven zaten. “We werden er met z’n allen in gepropt. we hadden wel maskers aan, maar er was niks anders dat we konden doen.”

