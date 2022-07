Geraint Thomas: “Opgaves bij Jumbo-Visma maken de Tour iets interessanter”

Geraint Thomas leeft mee met Jumbo-Visma, nadat de ploeg Primož Roglič en Steven Kruijswijk kwijtraakte in de vijftiende rit van de Tour de France. Het verlies van deze twee renners maakt de ronde wel ‘iets interessanter’, denkt de Brit van INEOS Grenadiers.

“Het is voor hen zeker niet goed om twee jongens te verliezen. Neem Roglič – ook al had hij het moeilijk, hij reed nog behoorlijk goed”, zei Thomas na de etappe in gesprek met onder andere Cyclingnews. Roglič verscheen niet meer aan de start van de vijftiende rit om de blessures die hij had overgehouden aan een val in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg te laten herstellen.

Kruijswijk gaf onderweg op na een val en zo zag gele trui Jonas Vingegaard een tweede kracht wegvallen. Thomas: “Ik weet niet precies wat daar gebeurde, ik heb het niet gezien. Het zal volgende week wel wat interessanter worden, maar ik wil daar nu even niet aan denken – ik wil eerst gewoon genieten van de rustdag.”

‘Goede positie’

Gevraagd naar een samenvatting van de wedstrijd na vijftien dagen, en met meerdere belangrijke etappes in het verschiet volgende week, antwoordde Thomas: “In een goede positie. Je weet dat het moeilijk is met de twee mannen aan de leiding (behalve Vingegaard ook Tadej Pogačar, red.), maar we liggen voor op de rest, dat is mooi.”

Thomas staat na vijftien etappes derde in het algemeen klassement, op 2:43 minuten van de gele trui. Zijn ploegmaat Adam Yates staat vijfde, op 4:06. Ook Tom Pidcock staat nog in de top tien. De jonge Brit, winnaar van de bergetappe naar Alpe d’Huez, staat op de negende positie, op 8:49 van de koppositie.