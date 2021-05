Geraint Thomas ongeschonden na crash: “Maar ik ben erg gefrustreerd”

Geraint Thomas zag zijn kansen op ritwinst in de Ronde van Romandië in rook opgaan na een vreemde valpartij in de slotmeters. Na afloop deed de renner van INEOS Grenadiers zijn verhaal bij CyclingPro: “Ik had door de kou geen gevoel meer in mijn handen en probeerde te schakelen, maar verloor de controle over mijn stuur.”

“Het gaat goed met me”, gaat hij verder. “Maar ik ben wel emotioneel. Het is erg frustrerend om na zo een zware dag op deze manier tijd te verliezen. Gelukkig heb ik nog steeds iets om voor te rijden morgen, maar vandaag wilde ik zo graag winnen. Dan is het vervelend dat dit gebeurt.” Sinds zijn Tourzege in 2018 won Thomas niet meer.

“Ik weet nog niet wat het verschil met Woods is, maar ik ga proberen om het verschil goed te maken. Nu ga ik eerst een douche nemen en balen. Daarna is er ruimte om naar morgen te kijken.”