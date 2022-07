Geraint Thomas na ‘gekkenhuis’ in de Alpen: “Ongelooflijke koers van Jumbo-Visma”

Geraint Thomas is na de slijtageslag in de Touretappe naar de Col du Granon nog altijd de beste renner van INEOS Grenadiers in het algemeen klassement. De Welshman werd vierde in de etappe en staat vierde in het klassement, maar nu achter gele trui Jonas Vingegaard. “Ik wilde gewoon zo snel mogelijk boven zijn”, reageert Thomas na afloop.

De Tourwinnaar van 2018 was onder de indruk van Jumbo-Visma. “Het was een ongelooflijke koers. Ze hadden het overtal en dat hebben ze goed gebruikt”, aldus Thomas tegen VeloNews. “We hadden dit wel zien aankomen, maar op de Galibier zat iedereen al alleen of met tweetallen. Dat was gekkenhuis. Daarna kwam het nog wel samen, maar op de Col du Granon spatte het weer uit elkaar.”

‘Sterke positie voor Thomas’

Ploegmanager Rod Ellingworth zag een sterke Geraint Thomas. “Hij heeft laten zien een slimme gast te zijn. Hij heeft nooit in het rood gereden en een goede uitslag neergezet. Hij is nu gezakt naar de vierde plek in het klassement, maar zijn positie is nog altijd wel sterk”, zegt hij op de ploegsite. “Adam Yates (zesde in de rit en het klassement, red.) heeft ook goed gereden. Hij heeft zich teruggevochten nadat hij op de Col du Télégraphe in de problemen kwam.”

“Maar het is nog lang tot Parijs. Morgen wordt een zware dag voor iedereen”, kijkt Ellingworth uit naar de rit naar Alpe d’Huez. “De sleutel ligt in het herstel en wie het best herstelt. Ik ben er zeker van dat sommigen morgen pijn in de benen gaan hebben. Maar Geraint denkt aan de lange termijn. Hij is mentaal erg sterk. Al sinds het begin staat hij er goed voor en daar zijn we erg blij mee.”