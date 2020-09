Geraint Thomas legde het WK tijdrijden af zonder zijn Garmin: “Ik reed de tijdrit blind” zaterdag 26 september 2020 om 11:14

Geraint Thomas greep gisteren net naast het podium op het WK tijdrijden in Imola, maar na afloop vroeg hij zich af of er niet méér in had gezeten. De Welshman had de chronoproef namelijk zonder zijn zoekgeraakte fietscomputer afgelegd.

Thomas constateerde na afloop dat hij dicht bij een podiumplaats was. Het verschil met nummer drie Stefan Küng bedroeg ruim zeven seconden. “Het is jammer dat ik mijn Garmin niet had, dus ik reed de tijdrit volledig blind”, vertelde de Welshman tegen Cyclingnews. “Ik had geen zicht op mijn vermogen, de afstand of tijd, dus dat was een beetje frustrerend.”

Nadat hij zich had opgewarmd, begon de ellende. “Ik kreeg mijn racefiets pas drie minuten voor de start en ik dacht ‘waar is mijn Garmin?’ Ze gaven me een reserve en ik was dat verwoed aan het koppelen. Toen ging ik wilde vastmaken, bleek hij te groot om te passen. Ik had zoiets van jemig, maar zo gaat het nu eenmaal.”

Toch put Thomas vertrouwen uit zijn optreden voor de Giro d’Italia en de tijdritten in de Italiaanse ronde. “De Tirreno was goed en ik had het gevoel dat ik daar sterk was geëindigd en dit was een bevestiging. Ik heb duidelijk de kracht. Op het vlakke op een tijdritfiets rijden is heel anders dan bergop rijden, maar dit is een goed teken voor de Giro. ”