Geraint Thomas koerst met minder druk: “Het moet nu van Pogacar en Roglic komen”

Geraint Thomas won vier jaar geleden al eens de Tour de France en de Brit lijkt ook nu een gevaarlijke klant voor de eindzege. Met Tadej Pogačar staat er wel een absolute topfavoriet aan de start, maar Thomas tankte in aanloop naar de Tour vertrouwen door de Ronde van Zwitserland te winnen.

De inmiddels 36-jarige Brit keek in een Zoom-meeting vooruit naar de komende Tour. Thomas is zeker niet de enige klassementsrenner binnen de ploeg van INEOS Grenadiers. Sterker, Thomas start naar eigen zeggen niet als kopman, maar als een soort ‘meesterknecht’ van Daniel Felipe Martínez en Adam Yates. “Yates en Martínez zijn de leiders, ik wil hen vooral ondersteunen”, aldus de Tourwinnaar van 2018.

Toch is de Brit niet van plan om zijn kansen zomaar op te offeren. “Ik voel me goed, zeker na de Ronde van Zwitserland. Ik hoop ook in de Tour er nog bij te zijn op het einde. Er zijn aardig wat favorieten in deze Tour: Pogačar, de mannen van Jumbo-Visma en ook Aleksandr Vlasov. Die laatste is echt een underdog. Als ik naar mezelf kijk: ik wil vooral genieten. Ik heb de Tour immers al een keer gewonnen.”

Meerdere kleppers

Thomas koerst tegenwoordig met minder druk op zijn schouders, zeker nu INEOS Grenadiers niet meer the team to beat is in de Tour. “In het verleden hadden we altijd de topfavoriet in onze rangen, met Chris Froome, mezelf en Egan Bernal. Dat is nu niet meer het geval. Dat zorgt voor heel wat minder druk op onze schouders. Het zal nu moeten komen van Pogačar en Roglič. Man-tegen-man zal het een moeilijk verhaal worden, maar wij trekken met verschillende toppers naar de Tour. Dat kan het verschil maken.”

De Brit heeft dus zin in de Tour en kijkt met vertrouwen uit naar de waarschijnlijk zeer hectische eerste week. “Die eerste week moet me echt wel liggen, nog meer dan de andere klassementsmannen”, klinkt het vol vertrouwen.