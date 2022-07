Geraint Thomas knipoogt na Hautacam-rit: “Hebben jullie genoten van mijn aanval?”

Geraint Thomas was donderdag opnieuw de derde beste klassementsrenner in de Tour de France. De kopman van INEOS Grenadiers kon echter niet wedijveren met Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar, al plaatste hij op de Col de Spandelles wel een aanval. “Iedereen heeft het er maar over wanneer ik ga aanvallen. Nou, hier was mijn aanval speciaal voor de tv-kijkers thuis”, grapt hij.

Heel lang hield de demarrage van Thomas geen stand, want even later vlogen Pogačar en Vingegaard hem weer voorbij. Uiteindelijk kwam de Welshman als vierde over de streep op Hautacam, op 2.54 minuut van ritwinnaar Vingegaard. Thomas staat nog altijd derde in het klassement, op acht minuten van de Deense geletruidrager. Zijn voorsprong op de nieuwe nummer vier David Gaudu is ruim drie minuten.

“Ik had zo mijn ups en downs vandaag”, vertelde Thomas nog tegen de pers na de streep. “Ik voelde mij goed en toen het spektakel begon, besloot ik mijn eigen tempo te rijden. Dat is waarom ik voorbij die jongens reed op een gegeven moment. Ik had eigenlijk genoeg van al die aanvallen die zij plaatsten, dus reed ik gewoon door op mijn tempo.”

“Op de laatste klim wilde ik bij ze blijven tot het steile deel, omdat het tot daar een stuk sneller zou gaan. Daarna koos ik voor mijn eigen snelheid, al had ik wel wat problemen daarmee. Ik kreeg nog een slecht momentje, maar kwam er nog wel doorheen”, aldus Thomas, die op Twitter ook nog refereerde naar zijn aanval.

Did you all enjoy my TV attack today then? 🤣 That’s the mountains all done. Been a hell of a ride. Just the small matter of crosswinds and a 40km TT before Paris 🤣🤦‍♂️ #TDF2022 pic.twitter.com/el1NcxAnNs — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) July 21, 2022