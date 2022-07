Geraint Thomas klimt naar podiumplek: “Wil nog steeds winnen”

Video

Geraint Thomas is op Alpe d’Huez in het spoor gebleven van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Dankzij deze prestatie klimt de Brit naar een derde plaats in het algemeen klassement. “Voel me steeds sterker worden, ik wil nog steeds een poging doen om te winnen.”

Eerst en vooral had de oud-winnaar van de Ronde van Frankrijk over zijn ploegmaat Tom Pidcock, die naar de overwinning klom. “Het is goed om te zien dat hij het goed doet, hij is zo een sterke atleet. Gisteren voelde hij zich niet goed, maar daardoor kon hij vandaag wel in de ontsnapping geraken. Eerst volgde Primoz Roglic hem een aantal keren, maar uiteindelijk geraakte hij er toch bij.”

“We hadden vertrouwen dat hij de beste klimmer was in de ontsnapping”, vertelde de renner van INEOS Grenadiers na afloop aan onder meer WielerFlits. “Zelf voel ik me steeds sterker worden eigenlijk. Ik ga zeker nog proberen te winnen en aan te vallen, al zijn die twee voor mij (Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, red.) wel zeer sterk. Vingegaard kon elke aanval van Pogacar spelenderwijs volgen vandaag. Ik heb er dan weer voor gekozen om gewoon mijn eigen tempo te rijden.”