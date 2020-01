Geraint Thomas: “Ik wil nog een keer voor de Tour de France gaan” zaterdag 18 januari 2020 om 19:47

Geraint Thomas staan aan de vooravond van zijn veertiende profseizoen, waarin de Welshman vol inzet op de Tour de France en de Olympische Spelen. “Ik wil nog een keer voor de Tour de France gaan”, maakt hij duidelijk. “Alhoewel het dit jaar ook verleidelijk was om voor de Giro d’Italia te kiezen.”

“Daar wil ik sowieso nog een keer naartoe”, vertelt Thomas, die in mei alweer 34 kaarsjes uitblaast. “Maar naar de Tour de France wilde ik gewoon nog een keer als big hitter. Want aan het einde van de dag is de Tour de Tour.”

Combinatie met Olympische Spelen

Een week na de Tour de France ambieert de Tourwinnaar van 2018 topprestaties op de Olympische Spelen, waar hij hoopt uit te komen in de tijdrit en de wegrit. “De Olympische Spelen zijn snel na de Tour de France en er zal ook nog eens sprake zijn van tijdsverschil. Eigenlijk had er nog een extra week tussen moeten zitten”, beseft ook Thomas zich. “Maar ik ben al eens eerder na de Tour de France direct naar andere wedstrijden doorgegaan, zoals tijdens de Gemenebest Spelen in 2014. Ik denk dat een goede mindset al een groot verschil kan maken.”

Huidige conditie

“Ik voel me veel beter dan vorig jaar”, klinkt Thomas optimistisch. “Ik ben vroeger begonnen met trainen en ik denk dat ik twee keer zoveel vrije tijd als vorig jaar heb gehad. Ik kijk er naar uit om weer te koersen en om van het koersen te genieten. Afgelopen jaar heb ik daar niet van kunnen genieten, omdat het hele seizoen als een groot gevecht heeft gevoeld.”

“Ik moet er aankomend seizoen gewoon voor gaan”, sluit hij af. “You’ve got to be in it to win it. Dat motiveert me. Om alles te geven wat ik kan om in mijn beste conditie te geraken en als je daar bent alles doen wat je maar kunt. Succes voor mij is het bereiken van mijn beste conditie en er dan vol voor gaan. En daar wil ik dan geen resultaat aan vastplakken.”