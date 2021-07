Geraint Thomas: “Ik voelde mij duidelijk nog niet 100%”

Geraint Thomas was normaal gezien een van de topfavorieten voor de tijdrit naar Laval geweest, maar de Britse kopman van INEOS Grenadiers kwam maandag zwaar ten val en was dus nog niet 100%. Hij realiseerde uiteindelijk de zestiende tijd, waarmee hij ruim een minuut op Tadej Pogačar verloor.

“Ik denk dat ik de beste tijdrit heb gereden die ik kon. Ik begon een beetje te conservatief – maar meer kon ik ook niet”, vertelde Thomas in een bericht van zijn ploeg. “Ik voelde mij duidelijk nog niet 100%, maar ik wil daarover niet te lang doorgaan. Ik probeerde te doen wat ik kon en het was echt niet genoeg.”

Dat het glooiende parcours van de tijdrit in de Dauphiné meespeelde in zijn gedachten, vertelde hij. “En ik wist dat als je te hard ging er op dit parcours echt geen ruimte was om te herstellen, want er waren niet zo veel afdalingen. Ik heb dus geprobeerd om wat meer flatline te gaan. Ik denk dat het tempo goed genoeg was, alleen had ik niet genoeg kracht.”

Thomas voelde zich ’s ochtends verschrikkelijk toen hij wakker werd, maar toen hij eenmaal op gang kwam ging het beter. “Het is gewoon een van de dingen waarmee je moet dealen – ik moet gewoon blijven vechten, denk ik.” In het klassement staat de Brit nu twaalfde, drie plekken achter zijn ploeggenoot Richard Carapaz.

Richie Porte was op de negende plaats de beste INEOS-renner in de uitslag. “Het was een goede prestatie”, zei de Australische renner. “Het was fijn dat ik een droge run kon rijden, nadat het wat was opgeklaard. Toen ik nog in de bus zat en naar de tijdrit aan het kijken was, was het niet het mooiste weer, zeker niet voor de arme jongens die in de regen moesten rijden. Voor mij was het prima weer. Vooraf had ik nog mijn wiel gewisseld omdat de wind na de verkenning aantrok.”

Na vijf dagen staat Porte 25e in het klassement, op vier minuten van het geel. “Ik sta niet op de plaats waar ik zou willen zijn omdat ik door de val in de eerste etappe achteropraakte, maar het is wat het is. Ik weet niet of de andere ploegen mij nu meer vrijheid gaan geven, maar het is een tactische kaart die we hebben. Uiteindelijk ben ik hier voor Carapaz en G als het nodig is, ik ken mijn taak in deze wedstrijd.”