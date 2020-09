Geraint Thomas: “Het gaat stukken beter dan drie weken geleden” donderdag 10 september 2020 om 09:23

Geraint Thomas is te spreken over zijn optreden in Tirreno-Adriatico. In de lastige heuveletappe naar Saturnia handhaafde de Tourwinnaar van 2018 zich tussen de favorieten en legde hij beslag op de tiende plaats, zijn beste uitslag tot op heden dit seizoen.

Dat het een heel zware dag was, stelde Thomas na afloop van de etappe vast. “Een sterke groep vluchters reed weg en pakte een mooie voorsprong, dus we moesten al vrij vroeg behoorlijk hard rijden. Toen we voor de eerste keer de slotklim omhoog reden, gebeurde er iets raars en stopte iedereen mee te rijden met ons. Dus toen hadden Froome en ik kort contact en zeiden we dat we niet iedereen op sleeptouw zouden nemen, dus hielden we de benen stil.”

Op ongeveer vijftig kilometer van de streep begon EF Pro Cycling zich met de jacht te bemoeien. “Om eerlijk te zijn, zij reden een heel strak tempo en hoewel de ze ontsnapping niet bijhaalden, hadden ze veel tijd teruggepakt. De laatste klim was erg zwaar. Op 500 meter onder de top zette Woods aan. Ik wilde door de hitte niet helemaal in het rood gaan, dus liet ik me wat terugzakken en bleef in de achtervolgende groep.”

Daar was de samenwerking niet helemaal optimaal, constateerde Thomas. “Mitchelton-Scott en Astana waren allebei met twee man. De Mitchelton-ploeg reed, maar Astana niet. Ik probeerde iedereen mee te laten draaien, wat ook wel gebeurde, maar het was halfslachtig. Het ging een stuk beter dan drie weken geleden. Ik denk dat deze koers me erg goed zal doen en me verder helpt om straks klaar te zijn voor de Giro.”

Bergetappe

Vandaag gaat Tirreno-Adriatico verder in het Umbrische Terni. De route loopt in eerste instantie over golvend terrein vals plat omhoog, tot aan Castelsantangelo sul Nera, waar de Forca di Gualdo begint. Die klim wordt direct gevolgd door de Rifugio Perugia, die de renners naar het hoogste punt van de ronde brengt. De streep ligt na de afdaling van de Ospedaletto in Cascia. De finish van deze bergetappe wordt verwacht tussen 15.43 en 16.16 uur.