Geraint Thomas gevallen in Roubaix-rit: “Maar zo gaat dat soms op kasseien”

INEOS Grenadiers is de kasseienrit in de Tour de France relatief goed doorgekomen. Geraint Thomas kwam echter niet helemaal ongeschonden aan in Wallers-Arenberg: de Brit viel op dertig kilometer van de streep. “Maar zo gaat dat soms op kasseien”, stelt Thomas op Twitter.

“We doen nog steeds mee”, vervolgt Thomas, die zijn verhaal ook deed op de ploegsite van INEOS Grenadiers. “Om eerlijk te zijn, voelde ik me bij de start een beetje slapjes. Maar daarna kwam ik erin. Toen we bij de kasseien kwamen, voelde ik me goed. Hoe meer stroken we kregen, hoe beter ik me voelde. Na sector zes of zeven was ik verrast omdat er eigenlijk nog maar weinig renners over waren.”

“Letterlijk twee minuten later gingen een paar renners van Bahrain Victorious tegen het asfalt, net voor me. Ik kon het nog bijna ontlopen, maar ging toch mee. Tom (Pidcock, red.) bleef bij me en we gingen in de achtervolging. Ik had geen idee wie waar was en mijn achterderailleur was kapot. Het was een kwestie van overleven. Tom deed fantastisch werk, maar er was nog dertig kilometer te gaan, dus we konden niet veel doen. Vingegaard kwam bij ons met twee knechten, dus we lieten het aan hen over.”

Yates tevreden

“Maar zoals ik zei: de benen waren goed, dus het is gewoon jammer van de val”, sluit Thomas af. De Tourwinnaar van 2018 eindigde als 21ste in de etappe, in het eerste grote peloton. Daarin zaten ook de twee andere kopmannen van INEOS Grenadiers, Daniel Felipe Martínez en Adam Yates. “We zijn er behoorlijk doorheen gekomen”, zei die laatste over de Roubaix-rit.

“Ik zie vooraf: zolang we er in één stuk doorheen komen, niet vallen en geen tijd verliezen, is het een goede dag. Ik denk dat G gevallen is, dus het is geen perfecte dag. Maar we hebben niet te veel tijd verloren. Ik denk dat we daar behoorlijk blij mee kunnen zijn.”

Well that was fun. Didn’t really want to get caught in a crash with 30km to go 🤦‍♂️ But that’s how the cobbles go sometimes. We’re all still in the game 👍👌 #TDF2022 pic.twitter.com/F0SJde7c6Z — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) July 6, 2022