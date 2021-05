Geraint Thomas eindwinnaar Ronde van Romandië, slottijdrit is voor Cavagna

Geraint Thomas is de eindwinnaar van de Ronde van Romandië 2021. De Brit van INEOS Grenadiers eindigde als derde in de afsluitende tijdrit in Fribourg en wist zo Michael Woods op de slotdag uit de gele leiderstrui te rijden. De dagzege ging naar de Fransman Rémi Cavagna.

In Fribourg zochten we, na een proloog en vier ritten-in-lijn, naar een opvolger van Primož Roglič als eindwinnaar van de Ronde van Romandië. Michael Woods mocht na winst in de koninginnenrit naar Thyon 2000 als leider aan de afsluitende chrono beginnen, maar het verschil met de op papier veel betere tijdrijder Geraint Thomas was slechts elf seconden. De Brit van INEOS Grenadiers was dan ook de gedoodverfde favoriet om de ronde alsnog te winnen.

Makkelijk was de afsluitende tijdrit, exact 16,19 kilometer lang, zeker niet. Na een start in dalende lijn volgde een kasseienklimmetje van 700 meter lang. Daarna werd ten zuidoosten van de stad Fribourg een golvende omloop afgelegd richting het enige tussenpunt van de tijdrit (in Tentlingen) om vervolgens te eindigen met een lokale helling in het centrum van Fribourg. Rode lantaarn Claudio Imhof mocht als eerste een eindtijd neerzetten.

Rémi Cavagna realiseert toptijd

Een landgenoot van Imhof was verantwoordelijk voor de eerste richttijd. De beloftevolle Stefan Bissegger, afgelopen dinsdag nog vijfde in de proloog in Oron, bleef net boven de 22 minuten en was flink sneller dan erkende hardrijders als Filippo Ganna en Alex Edmondson. Ganna, de regerend wereldkampioen tegen de klok, bleek aan de streep zelfs een halve minuut langzamer dan Bissegger. Die laatste won eerder dit jaar al de individuele tijdrit in Parijs-Nice.

Bissegger mocht dus plaatsnemen in de hotseat, maar moest nog wel tandenknarsend toezien hoe erkende tijdrijders als Stefan Küng en Rémi Cavagna het er vanaf brachten in de omgeving van Fribourg. De Franse kampioen Cavagna schuwde de risico’s niet in de afdalingen, raasde als een bezetene over het parcours en wist aan de streep een nieuwe toptijd te realiseren. De renner van Deceuninck-Quick-Step bleek nog eens zes seconden sneller dan Bissegger.

Dennis bijt tanden stuk op eindtijd Cavagna

Europees kampioen Küng, die vrijdag nog hard ten val kwam in de verregende etappe rond Estavayer, moest aan het eerste tussenpunt al twintig tellen toegeven op de tijd van Cavagna. De Zwitser van Groupama-FDJ slaagde er, mede door de veranderende weersomstandigheden, niet meer in om nog tijd terug te winnen en dus zat er niet meer in dan een verre ereplaats. De volgende klant die een gooi kan doen naar de ritzege: Rohan Dennis.

De Australiër was eerder deze week al winnaar van de proloog en maakte de afgelopen dagen indruk als meesterknecht van ploeggenoot Geraint Thomas. Dennis had echter wel de pech dat hij de tijdrit na een lokaal regenbuitje moest afwerken, waardoor hij wat meer zekerheid moest inbouwen, met name in de laatste dalende kilometers naar de finish. Aan het tussenpunt was het verschil (+5 seconden) nog altijd speelbaar.

Thomas op weg naar eindwinst

Maar ook Dennis gaf ontzettend veel terrein prijs in deel twee van de tijdrit. Aan de streep werd de schade opgemeten en bleek de tweevoudige wereldkampioen tegen het uurwerk 35 tellen te traag om de tijd van Cavagna te verbeteren. Voor die laatste was het inmiddels aftellen geblazen. Ilan Van Wilder was de volgende renner die binnenkwam en de Belg van Team DSM wist te verbazen met de voorlopig derde eindtijd, op slechts 18 seconden van Cavagna.

De beste klassementsrenners in deze Ronde van Romandië waren inmiddels ook begonnen aan hun tijdrit. Het was vooral uitkijken naar het duel tussen leider Woods en uitdager Thomas. Aan het enige meetpunt was het verschil tussen beide mannen al opgelopen tot iets meer dan een halve minuut. Thomas, die duidelijk op weg was naar de eindzege, wist met 13:48 zelfs enkele honderdsten onder de tijd van Cavagna te duiken. Was de Brit op weg naar een dubbelslag?

Eindwinst voor Thomas, Cavagna pakt dagzege

Dat bleek uiteindelijk te hoog gegrepen voor Thomas, aangezien de Brit in de laatste kilometers nog wat tijd moest toegeven op Cavagna. Thomas wist uiteindelijk de op twee na snelste tijd te realiseren, op minder dan twintig seconden van de Franse etappewinnaar, maar dit was uiteraard wel ruim voldoende voor de eindzege. Richie Porte en Fausto Masnada wisten door een goede tijdrit nog op te schuiven naar de plekken twee en drie.

Marc Soler wist zijn vierde stek in het algemeen klassement vast te houden, terwijl Woods na een mindere tijdrit is teruggevallen naar plek vijf. Wilco Kelderman deed in de afsluitende tijdrit aan damage control en verlaat de Ronde van Romandië als nummer tien in het eindklassement.