Geraint Thomas: “Drie tijdritten kunnen in mijn voordeel zijn” vrijdag 2 oktober 2020 om 15:21

Geraint Thomas gaat met vertrouwen van start in de Giro d’Italia. De Welshman is de kopman van INEOS Grenadiers in de Italiaanse ronde, die zaterdag begint met een tijdrit van 15,1 kilometer. Daar kan Thomas direct een slag slaan. “De drie tijdritten kunnen deze Giro in mijn voordeel zijn”, zegt hij tegen Cyclingnews.

Toch weet Thomas dat hij het niet cadeau gaat krijgen. “Het is een lastige wedstrijd en het weer zal ook nog zijn invloed gaan hebben. Het is een grote uitdaging en ik kijk er naar uit om die aan te gaan”, vertelt hij. “Ik verwacht in de bergen veel aanvallen van de klimmers, maar ik zie het niet als een strijd tussen mij en de rest. Iedereen heeft zijn krachten.”

Na het missen van de Tour de France kijkt Thomas uit naar 25 oktober, als hij hoopt in de roze trui de Giro te winnen. “Ik heb de Tour gewonnen in 2018, werd vorig jaar tweede, heb goed getraind, het WK ging goed en Tirreno-Adriatico ook”, somt hij op. “Mijn vorm is goed genoeg om competitief te zijn. Ik heb de afgelopen weken veel getraind, dus ik hoop dat ik mij in de strijd om het roze kan mengen.”