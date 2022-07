Geraint Thomas 5e op La Planche des Belles Filles: “In the mix, geweldig”

Geraint Thomas zat er goed bij in de zevende etappe van de Tour de France, de rit met aankomst bergop op La Planche des Belles Filles. Achter Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič en Lennard Kämna, die was overgebleven uit de ontsnapping van de dag, legde de Brit beslag op de vijfde plaats.

“Ik wist niet wat ik kon verwachten vandaag, ook al was ik hier in 2019 ook”, vertelde Thomas, die tijdens de Tour van 2019 al vierde was in de etappe naar La Planche des Belles Filles. “Het voelde goed. Ik probeerde mijn tempo te rijden en was wel een beetje verrast dat ik zo lang bij ze kon blijven. Toen Jonas Vingegaard aanzette, moest ik ze laten gaan. Ik probeerde wel de blijven rijden en passeerde Roglič, maar hij klopte me in de sprint. Ik eindigde in the mix, wat geweldig is.”

De Brit en zijn ploeg volgden aanvankelijk UAE Emirates, dat de koers lange tijd controleerde. “We probeerden wat te ontsnappen voor die laatste paar minuten, die echt een hel waren. Pogačar reed niet iedereen op achterstand, maar hij won wel hè? Het is goed dat we bij hem in de buurt konden blijven. Met mezelf, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez staan we er nog goed voor, Tom Pidcock ook. Ons overwicht kan weleens gaan meespelen.”