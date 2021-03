Geraint Thomas (3e): “Dit was echt een geweldige teamprestatie”

De mannen van INEOS Grenadiers heersen momenteel in de Ronde van Catalonië. Adam Yates gaat na vier etappes aan de leiding en Richie Porte en Geraint Thomas bezetten de plekken twee en drie. “Het is goed om weer als vanouds een wedstrijd te domineren”, is Thomas van mening.

De ritzege ging naar Esteban Chaves van Team BikeExchange, maar de etappe werd voornamelijk gedomineerd door INEOS Grenadiers. Na beulswerk van Jonathan Castroviejo, Rohan Dennis en Richard Carapaz finishten Yates, Porte en Thomas veilig in het eerste elitegroepje. Thomas sprak na afloop van een geweldige teamprestatie.

“We hebben een geweldige ploeg en de sfeer is goed. Er zijn geen ego’s binnen onze ploeg en dat is een goed teken voor de rest van het seizoen. Mijn eigen conditie is ook groeiende, na een rustig begin van het seizoen. Ik moest in de wedstrijden mijn eigen intensiteit opkrikken. Het gaat nu heel erg goed. Ik volg nu al een tijdje een nieuw dieet en dat maakt ontzettend veel verschil.”

Thomas begon met niet al te hooggespannen verwachtingen aan de Ronde van Catalonië, maar staat nu toch maar mooi derde. “Ik had niet gedacht dat ik zou meestrijden met de beste renners, maar dit is wel heel erg goed voor de moraal. Er is ook nog zeker ruimte tot verbetering en dat is hoopvol.”