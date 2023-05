Georgios Bouglas sprint naar ritwinst in Tour of Japan, Jeroen Meijers vierde

De eerste rit-in-lijn van de Tour of Japan is gewonnen door Georgios Bouglas. De Griek van Matrix Powertag was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Jeroen Meijers eindigde op de vierde plaats in de daguitslag. Luke Lamperti, die zondag de proloog won, blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

Op dag twee van de Ronde van Japan stond een rit van 103.6 kilometer op het programma. In totaal moesten zes rondes afgelegd worden met telkens een klim van 1,2 kilometer aan 4,9% procent. Op die helling dunde het peloton flink uit, maar niemand wist definitief weg te geraken. We kregen zo een sprint met een groep van zo’n dertig renners.

Georgios Bouglas was in die sprint te rap voor twee renners van JCL Team UKYO: thuisrijder Atsushi Oka en de Spanjaard Benjamín Prades. Jeroen Meijers (Terengganu Polygon), zondag achttiende in de proloog, eindigde net daar achter op plek vier. In het algemeen klassement steeg de 30-jarige Nederlander naar plek tien. De leiderstrui blijft in het bezit van Luke Lamperti (Trinity Racing), die naar een vijfde plek sprintte.

De Tour of Japan duurt nog tot en met zondag. Dinsdag gaat de ronde verder met opnieuw een heuvelachtige etappe. De koninginnenrit wacht vrijdag, als de streep na een ultrakorte etappe (11,4 kilometer) is getrokken op Mount Fuji.