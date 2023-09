zondag 17 september 2023 om 08:44

George Jackson grote slokop in afsluitende etappe Tour of Taihu Lake

George Jackson is de grote winnaar geworden van de Tour of Taihu Lake (2.Pro). De 23-jarige Nieuw-Zeelander van Bolton Equities Black Spoke was zaterdag al de snelste in de voorlaatste rit en kwam ook vandaag in de slotetappe als eerste over de streep. Jackson mag zich tevens eindwinnaar noemen.

In de vierde en afsluitende etappe van de Tour of Taihu Lake hoefden de renners slechts 72,4 kilometer af te leggen in Gaochun, een van de elf districten van Nanjing, de hoofdstad van de provincie Jiangsu. Het parcours was – net als de voorbije dagen – zo goed als vlak en dus konden we ons opmaken voor een nieuwe massasprint.

En in deze afsluitende sprint stond er weer geen maat op George Jackson. De jonge Nieuw-Zeelander versloeg dit keer de Duitser Lucas Carstensen (Roojai Online Insurance) en de voor HRE Mazowsze Serce Polski uitkomende Nobert Banaszek.

Primeur voor Jackson

Jackson won niet alleen de slotetappe, maar verzekerde zich dus ook van de eindzege in de Chinese rittenkoers. Het is voor de rappe man – die vorige maand nog derde werd in de Schaal Sels – zijn eerste eindoverwinning. Jackson boekte in de Tour of Taihu Lake überhaupt zijn profzeges.