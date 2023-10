donderdag 5 oktober 2023 om 09:11

George Jackson blijft maar winnen op Aziatische bodem, nu in Tour of Hainan

Er hangen donkere wolken boven de Nieuw-Zeelandse wielerploeg Bolton Equities Black Spoke, maar George Jackson blijft desalniettemin goed presteren. De 23-jarige sprinter snelde donderdag namelijk naar de zege in de openingsetappe van de Tour of Hainan (2.Pro).

In Qionghai, een stad in de Chinese provincie Hainan, begon vandaag de vijftiende editie van de Tour of Hainan. De eerste etappe van deze UCI 2.Pro-wedstrijd was slechts 92,6 kilometer lang en zo goed als vlak, en dus konden we ons opmaken voor een eerste clash tussen de rappe mannen.

De meeste ogen waren, zeker na de laatste weken, gericht op George Jackson. De 23-jarige Nieuw-Zeelander wist zijn favorietenstatus ook waar te maken in de sprint. De renner van Bolton Equities Black Spoke bleek aan de finish sneller dan de Italiaan Nicolas Dalla Valle (Team Corratec-Selle Italia) en de Duitser Lucas Carstensen (Roojai Online Insurance).

Voor Jackson, die uiteraard ook aan de leiding gaat in het algemeen klassement, is het niet zijn eerste triomf op Aziatische bodem. De rappe man won vorige maand namelijk al twee etappes in de Tour of Taihu Lake (2.Pro) en een rit in de Tour de Langkawi (2.Pro). Met zijn zege in de Tour of Hainan zet Jackson zichzelf nog duidelijker in de etalage voor nieuwe ploegen. Voor zijn huidige werkgever, Bolton Equities Black Spoke, zijn het namelijk onzekere tijden.

Froome grote blikvanger

De Tour of Hainan is dit jaar dus toe aan zijn vijftiende editie en kent dit jaar vijf etappes. De openingsrit was dus op maat van de sprinters, maar de komende dagen zijn de puncheurs/klimmers aan zet. De bekendste deelnemer is ongetwijfeld viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, maar verder staan ook renners als Froome’s ploeggenoot Ben Hermans, James Piccoli, Nederlander Jeroen Meijers en good old Óscar Sevilla aan het vertrek.