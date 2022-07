George Bennett: “Pogačar is de beste, maar ik ken ook de kracht van Jumbo-Visma”

Video

UAE Emirates is voorbereid op een mogelijk grootscheeps offensief van Jumbo-Visma in de Tour de France. Dat liet George Bennett weten na afloop van de zevende etappe met aankomst op de beruchte La Planche des Belles Filles.

Bennett is nu de rechterhand van Pogačar, maar reed zeven jaar bij Jumbo-Visma – waarvan zes aan de zijde van Primož Roglič. “Tadej is de beste renner die ik ooit heb gezien, maar ik ken ook Primož en de kracht van Jumbo-Visma. Misschien verslaan zij Tadej een-op-een niet, maar ze staan er met twee renners goed voor. Ik weet niet in welke rit het gebeurt, maar ik verwacht een rit waarin ze alles op zijn kop proberen te zetten. We verwachten elke dag oorlog. Misschien gebeurt het zelfs in een sprintetappe als er een beetje wind staat.”

De Nieuw-Zeelander moest diep gaan in de etappe naar La Planche des Belles Filles. Ik zat op het korte voorlaatste klimmetje al op de limiet. De ontsnapping was heel sterk, dus we moesten wel zo hard rijden. Of het geen optie was om het geel af te staan? We wilden heel graag rijden voor de zege, daar maakten we geen geheim van. La Planche des Belles Filles is een speciale klim, vooral voor Tadej. Ik denk niet dat we het probleem is dat we het geel al hebben. Elke dag in het geel is goed.”

Bennett verwacht nog veel spektakel in deze Tour de France. “We zijn de eerste week heel goed doorgekomen. Je zag vandaag ook hoe sterk Jonas en Primož waren. We krijgen echt een grote strijd. Als je een liefhebber van de wielersport bent, moet je hiernaar uitkijken.”