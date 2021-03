George Bennett over Giro d’Italia: “De jonge renners moeten hun kansen ook grijpen”

George Bennett is in de Giro d’Italia de kopman van Jumbo-Visma, maar de Nieuw-Zeelander is niet van plan om binnen zijn ploeg de “autoritaire leider” te zijn. “Ik ga niet aan iedereen vragen om elke dag bij me te blijven.”

Met ook renners als Chris Harper, David Dekker, Edoardo Affini en Tobias Foss aan de start, hoopt Bennett ook op kansen voor zijn ploeggenoten. “Voor hen zou het fantastisch zijn. Ze zijn super sterk en ik ben er helemaal oké mee als ze ook de mogelijkheid krijgen om voor eigen kans te gaan.”

Over zijn eigen kansen is de Nieuw-Zeelands kampioen nog niet uit: “Vorig jaar zei de ploeg tegen me dat als ik in de Giro d’Italia dezelfde vorm heb als tijdens de Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije, ik dicht tegen de besten zit. Maar ik weet het niet.”

“Ik denk dat ik dat wel kan, maar als ik dan naar de startlijst kijk met Egan Bernal, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Emanuel Buchmann en Remco Evenepoel… Er staan zoveel wereldtoppers aan de start. Het is alsof iedereen over de Tour heen is en heeft besloten om naar de Giro te gaan”, aldus Bennett bij CyclingNews.

Achtste plaats in Giro d’Italia van 2018

Het is niet de eerste keer dat Bennett het kopmanschap in een grote ronde krijgt. De inmiddels 30-jarige renner was in de Giro d’Italia van 2018 ook kopman. “Ik vond dat een heel vette ervaring. In de eerste tien dagen deed ik mee voor het podium, maar daarna zakte ik door mechanische problemen en ziekte terug naar de achtste plaats.”

“Ik heb me daarna lang afgevraagd of mijn motor wel groot genoeg is. Maar in de laatste twee jaar is er veel veranderd en heb ik me verder ontwikkeld, op het gebied van training. We gaan zien wat er gebeurt. Ik kijk er in ieder geval naar uit.”