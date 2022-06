George Bennett over de Tour: “Een duel tussen Jumbo en UAE is voor beide ploegen gevaarlijk”

George Bennett is er ondanks een minder voorjaar volgende week ‘gewoon’ bij in de Tour de France. In het Critérium du Dauphiné hervond de Nieuw-Zeelander weer zijn benen, waarna hij werd opgeroepen voor de selectie van UAE Team Emirates. “Ik heb enorm veel vertrouwen in Pogačar. Niet alleen in hem, maar ook in McNulty, Soler en Majka”, vertelt Bennett aan CyclingNews.

Als het over de concurrenten gaat, is het bijna onontkomelijk dat Jumbo-Visma genoemd wordt; de ploeg waar Bennett in het verleden zeven jaar voor uitkwam. “Ik heb alles gezien”, vertelt hij daar over. “Ik was erbij toen ze zo domineerden in 2020, ik was een van de renners die toen op kop reed. We wonnen alles, behalve de Tour dat jaar. Dat team is verschrikkelijk goed. Primoz en Jonas hebben een heel hoog niveau te pakken.”

“Maar het is belangrijk dat we niet vast komen te zitten in een duel tussen Jumbo-Visma en UAE”, waarschuwt hij. “Voor beide ploegen is dat gevaarlijk. Er zijn enorm veel andere goede renners en teams. Als we alleen op elkaar gaan letten, riskeren we veel. Natuurlijk moeten we op Jumbo letten, en dat gaan we ook doen, maar we moeten ons ook vasthouden aan ons plan.”