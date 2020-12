George Bennett opent seizoen in Nieuw-Zeelandse Strade Bianche

George Bennett zal op 23 januari 2021 zijn eerste wedstrijd van het nieuwe wielerjaar rijden. De klimmer van Jumbo-Visma zal namelijk de 1.2-koers Gravel and Tar rijden in het tenue van de Nieuw-Zeelandse selectie. Bennett is door de nationale ploeg opgenomen in de selectie voor de wittewegenkoers.

Gravel and Tar kan worden gezien als de Nieuw-Zeelandse Strade Bianche. De wedstrijd start in Feilding en eindigt na vijf lange gravelstroken in Palmerston North. Het wordt dus alles behalve een walk in the park, maar Bennett heeft er desondanks zin in. “Ik zal nog niet koersfit zijn, maar het is mooi om weer eens in eigen land te kunnen racen”, zegt Bennett in gesprek met TVNZ. “Het herinnert me aan de tijd voordat ik heel serieus werd in de WorldTour.”

Bennett wil de race aangrijpen om jongere renners te helpen. “Toen ik opgroeide, had ik het geluk om te kunnen koersen met mannen als Julian Dean en Hayden Roulston. Dat was altijd een hele ervaring. Ze koersten hard en ze leerden ons veel. Dit is voor mij een mooie kans om ook zoiets te betekenen voor het Nieuw-Zeelandse wielrennen.”

Na Gravel and Tar rijdt Bennett, momenteel nog altijd in zelfisolatie, ook het Nieuw-Zeelands kampioenschap. Deze vinden van 12 tot en met 14 februari plaats in en om Cambridge.