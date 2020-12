George Bennett keert toch terug naar Nieuw-Zeeland

George Bennett vertoeft deze winter toch wel in Nieuw-Zeeland. Aanvankelijk leek de Nieuw-Zeelander in Europa te blijven, maar Bennett is nu toch huiswaarts gekeerd.

Door de strenge coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland moet Bennett eerst twee weken in quarantaine verblijven. Het betekent dat de renner van Jumbo-Visma de komende twee weken zijn hotelkamer niet uit komt.

Dankzij de hulp van enkele landgenoten kan de nummer twee van de Ronde van Lombardije dit jaar het trainen toch voortzetten vanuit zijn badkamer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door George (@georgenbennett)