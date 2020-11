George Bennett moet wellicht in Europa overwinteren

George Bennett zal de kerstdagen wellicht niet met familieleden doorbrengen, gezien de strenge coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland. De renner van Jumbo-Visma verblijft nu nog in Europa, maar komt zijn thuisland voorlopig niet in.

In Nieuw-Zeeland wist men lange tijd het coronavirus buiten de deur te houden, maar inmiddels zijn er in de grootste stad Auckland ook weer besmettingen geconstateerd. De Nieuw-Zeelandse overheid werkt met strenge coronamaatregelen, al helemaal voor mensen die van buiten komen.

De kans is groot dat Bennett moet overwinteren in Europa. “Het zal een hele vreemde winter worden”, zo laat de klimmer weten aan Cyclism’Actu. “Ik wil graag naar mijn familie in Nieuw-Zeeland. Ik mis een Nieuw-Zeelandse zomer, zeker na een dergelijk vreemd jaar. Maar als het niet mogelijk is… Iedereen moet in deze gekke periode concessies doen.”

Europese winter

“Het is misschien niet eens zo slecht om een keer een winter in Europa door te brengen”, aldus Bennett, die dit jaar enkele mooie ereplaatsen bij elkaar wist te fietsen. Zo won hij met verve de Gran Piemonte en finishte hij als tweede in de Ronde van Lombardije. De renner werd ook vijfde in de Ronde van Burgos en de Tour de l’Ain. In de Tour de France en Vuelta a España reed hij voor ploegmaat Primož Roglič.