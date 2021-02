George Bennett is de nieuwe wegkampioen van Nieuw-Zeeland

Op het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden moest hij nog genoegen nemen met een zilveren medaille, maar in de wegrit was het wel raak voor George Bennett. De renner van Jumbo-Visma won met ruime voorsprong op Mark Stewart en Michael Torckler.

De renners kregen een wedstrijd van 174,4 kilometer voorgeschoteld met start en finish in Cambridge. Bennett was onderweg erg bedrijvig en bleek uiteindelijk over de beste benen te beschikken. De 30-jarige klimmer van Jumbo-Visma, die zich nog nooit eerder wist te kronen tot Nieuw-Zeelands kampioen op de weg, slaagde erin om een ferme solo uit zijn benen te schudden.

Aan de streep bleek het verschil tussen Bennett en zijn eerste achtervolgers bijna twee minuten. Het is voor de kersverse kampioen dus zijn eerste wegtitel, nadat hij in 2013 en 2020 al eens een zilveren medaille mocht ophalen. Opvallend genoeg wist een Brit de zilveren plak te veroveren, met de uit Schotland afkomstige Stewart.

Wat blijkt nu: Stewart verblijft al bijna een jaar in Nieuw-Zeeland. De renner van Ribble Weldtite besloot in maart zijn Nieuw-Zeelandse vriendin en wielrenster Emma Cumming op te zoeken, maar slaagde er door de lockdown in Nieuw-Zeeland niet meer in om weer terug te vliegen naar Europa. Stewart heeft nu blijkbaar dispensatie gekregen om mee te doen aan het Nieuw-Zeelands kampioenschap.

George Bennett viert zijn titel - foto: Cor Vos Georgia Williams pakt de titel bij de elitevrouwen - foto: Cor Vos Williams, Mccarthy en Lucas op het podium - foto: Cor Vos De U23-titel bij de mannen gaat naar Jack Drage - foto: Cor Vos Drage in zijn gloednieuwe kampioenstrui - foto: Cor Vos

Bij de elitevrouwen ging de zege naar Georgia Williams. De 27-jarige renster van Team BikeExchange, die afgelopen vrijdag ook al goud wist te veroveren op het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden, bleek in een sprint sneller dan Kate Mccarthy. Sharlotte Lucas wist bijna veertig seconden later de bronzen medaille te veroveren.

Ook de beloften streden vandaag voor de nationale wegtitels. Georgia Danford was de beste bij de U23-vrouwen, voor Henrietta Christie en Annamarie Lipp. Bij de mannen ging de titel naar Jack Drage, die in een sprint wist af te rekenen met Keegan Hornblow. Reuben Thompson (brons) was de derde renner op het podium.