Geen Nieuw-Zeelandse tijdrittitel voor George Bennett

George Bennett is er net niet in geslaagd om zich te kronen tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden. De renner van Jumbo-Visma moest in een tijdrit van net iets meer dan 44 kilometer één seconde toegeven op Aaron Gate. Bij de beloften maakte Finn Fisher-Black grote indruk.

Bennett was vorig jaar ook al goed voor zilver op het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden en hoopte dit keer nog een plekje beter te doen, maar aan de finish bleek de coureur van Jumbo-Visma één seconde te langzaam. Gate wist de tijdrit van 44,2 kilometer in en rond Roto-o-Rangi af te werken in 54:16 en dit bleek net voldoende voor winst.

Het is voor de 30-jarige Gate, die tegenwoordig uitkomt voor het continentale Black Spoke Pro Cycling Academy, zijn eerste nationale tijdrittitel bij de profs. Voor Bennett lag een zilveren medaille klaar, de bronzen plak ging naar Michael Vink, die ook maar twee seconden moest toegeven op winnaar Gate.

Titelverdediger en tweevoudig winnaar Hamish Bond moest ditmaal genoegen nemen met een vierde plaats.

George Bennett in actie - foto: Cor Vos Finn Fisher-Black - foto: Cor Vos Bennett, winnaar Gate en Vink op het podium - foto: Cor Vos

Finn Fisher-Black haalt uit bij de beloften

Bij de beloften ging de zege wel naar een renner van Jumbo-Visma, die bovendien zijn titel wist te prolongeren. De 19-jarige Finn Fisher-Black bleek een maatje te groot voor zijn leeftijdsgenoten, gezien het verschil aan de streep. Logan Currie moest als nummer twee meer dan een minuut toegeven, Dylan Mccullough werd derde op bijna drie minuten.

De beloften reden overigens over exact hetzelfde parcours en kwamen dus ook tot een afstand van 44,2 kilometer. Opvallend: Fisher-Black was met een tijd van 54:07 nog negen seconden sneller dan de kersverse Nieuw-Zeelandse kampioen bij de profs, Aaron Gate. De beloftevolle Fisher-Black was eerder dit seizoen al uitstekend op dreef in de New Zealand Cycle Classic en de Gravel and Tar Classic.