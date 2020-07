George Bennett: “Eersteklasritje naar de voet van de slotklim” donderdag 30 juli 2020 om 18:50

George Bennett moest op de Picón Blanco vandaag alleen Remco Evenepoel voor zich dulden en is nu de nummer twee in het klassement. De Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma kon terugkijken op een prima etappe. “Ik ben blij met dit resultaat.”

Het was een snelle etappe, ondervond Bennett. “Heel warm en erg afzien. De jongens hebben echt goed werk geleverd om Sepp en mij door de waaiers te loodsen en in een goede positie aan de slotklim te brengen. We zaten in de waaiers in een goede groep en ik was nog goed omringd. Daardoor heb ik zeker een hoop energie kunnen sparen. Het was een eersteklasritje naar de voet van de slotklim zeg maar.”

Daar zag de klassementsrenner Mitchelton-Scott het tempo heel hoog optrekken. “Het was een kwestie van je ritme houden en proberen te volgen. Toen Chaves ging, heb ik geen moment getwijfeld, maar Evenepoel was vandaag gewoon te sterk. We gaan zien wat er de komende dagen nog in het vat zit. Er komen nog twee lastige dagen aan.” In de strijd om de eindzege volgt hij de nieuwe leider Evenepoel op 18 seconden.