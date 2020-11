George Bennett: “Dit jaar hebben we als ploeg weer een stap gemaakt”

George Bennett heeft Jumbo-Visma het voorbije seizoen opnieuw flinke stappen zien maken. Dat geeft de klimmer uit Nieuw-Zeeland, die dit jaar de Tour en de Vuelta reed, aan tegen Eurosport. “Vorig jaar was ons grote jaar, waarin we ons echt meldden. Dit jaar hebben we als ploeg weer een stap gemaakt”, zegt hij.

Het grote doel van Jumbo-Visma was om de Tour de France te winnen. Dat leek te lukken, tot Tadej Pogačar op de voorlaatste dag Primož Roglič uit de gele trui reed. Afgelopen weekend wist Roglič wel de Vuelta op zijn naam te schrijven. Bennett maakte het van dichtbij mee, maar hij weet wat de Nederlandse ploeg te doen staat. “Nu is onze grote taak om op dit niveau te blijven”, laat hij weten.

“Mensen kijken veel naar onze manier van koersen. We hebben INEOS Grenadiers in zekere zin gekopieerd, maar ik denk dat mensen naar onze benadering van de koers kijken en zeggen: Ah, dit is de toekomst”, aldus Bennett.

‘Er zijn nog enorm veel uitdagingen voor ons’

Jumbo-Visma beschikte in de Tour en de Vuelta over het sterkste team in de bergen, maar Bennett weet dat de concurrentie zich versterkt. “Als wij de ploeg bij elkaar kunnen houden, dan zullen we het goed blijven doen. Maar als ik kijk naar de versterkingen van INEOS, dan zie ik Adam Yates, Daniel Martinez en Richie Porte. En er gaan geruchten over Aleksandr Vlasov…”

“En dan heb je nog UAE Emirates met Pogačar”, gaat Bennett verder. “Als je ziet wat hij in de Tour deed, dan kan je wel de acht sterkste renners in de koers hebben, maar als je hem niet hebt kan je hem moeilijk verslaan. Er zijn nog enorm veel uitdagingen voor ons en dingen die wij kunnen verbeteren. Maar eerlijk gezegd wil ik daar nu een paar weken niet aan denken. Dat is iets voor de toekomst.”