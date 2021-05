George Bennett deed stukje van de Monte Zoncolan tweede keer: “Een held”

Edoardo Affini deed gisteren al het mogelijke om zijn kopman George Bennett in een zo goed mogelijke positie aan de voet van de Monte Zoncolan te brengen. Tevergeefs: de Nieuw-Zeelander liet het in de finale afweten. Uit erkentelijkheid voor Affini reed Bennett vervolgens de klim – of toch een stukje ervan – een tweede keer op, aan de zijde van zijn ploegmaat.

Het was fotograaf Jered Gruber die het beeld vastlegde en op zijn Instagrampagina (zie onderaan) postte. “Het was mijn hoogtepunt van de dag”, volgens Gruber. “George Bennett na de finish te zien dalen naar de bus, drie kilometer lager, om even later weer in beeld te komen. Hij draaide zich om en begon terug de Zoncolan op te rijden aan de zijde van teamgenoot Edoardo Affini.”

“Ik weet niet wat er werd gezegd, maar iedereen die zich omdraait en zelfs maar een seconde opnieuw die monsterklim oprijdt om wat woorden met een teamgenoot te delen, is een held in mijn boek”, besluit Gruber. Bennett was samen met Mollema één van de favorieten in de kopgroep voor de dagzege, maar kon die verwachtingen niet inlossen.

Hoe lang Bennett nog bij Affini bleef, is niet duidelijk en dat konden ze ons bij Jumbo-Visma ook niet bevestigen. Maar ook al ging het maar om twintig meter, de blijk van erkentelijkheid is mooi. Affini verloor op de klim uiteindelijk nog 24 minuten.