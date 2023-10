maandag 23 oktober 2023 om 13:48

George Bennett blikt terug op tijd bij UAE Emirates: “Qua resultaten was ik gewoon shit”

Zoals bekend, rijdt George Bennett volgend jaar voor Israel-Premier Tech, nadat hij twee jaar uitkwam voor UAE Emirates. Het waren niet zijn beste seizoenen. “Ik heb veel goede vrienden gemaakt bij UAE en er waren geweldige momenten, zoals de Tour van vorig jaar met Tadej, maar qua resultaten was ik gewoon shit”, blikt Bennett bij GCN terug op zijn periode bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

“Het lukte gewoon niet om me een goede renner te maken”, aldus de 33-jarige Nieuw-Zeelander. “Het duurde bij Jumbo (Bennett reed tot en met 2021 voor Jumbo-Visma, red.) ook een tijdje om te ontdekken wat ik nodig had. Ik ben iemand die goed traint, maar het pakte bij UAE gewoon niet goed uit. Ik vond het erg moeilijk om niet 100% procent te zijn. Ik deed mijn best, maar als je niet 100% procent bent, is dat heel frustrerend – op en naast de fiets.”

“Heb geleerd wat mijn limieten zijn”

Bennett vindt het moeilijk om te verklaren wat er precies misliep. “Misschien had ik gewoon niet de motor om te doen wat ze van me wilden”, klinkt het. “Ik had ongeveer veertig koersdagen voor Luik-Bastenaken-Luik in mijn eerste jaar en slechts in een handvol wedstrijden was ik goed. Er zijn bepaalde echt getalenteerde renners die alles aankunnen, inclusief alle reizen. Ik heb wel wat talent, soms, maar niet de capaciteit om al die dingen te verwerken.”

Over UAE Emirates had Bennett niets negatiefs te zeggen. “Het was geweldig. De jongens waren geweldig en de staf ook. Ik heb geleerd wat ik kan wat mijn limieten zijn. Het waren niet twee verspilde jaren, maar ik heb zeker niet gepresteerd zoals ik wilde.”

Israel-Premier Tech

Bij UAE Emirates waren ze niet ontevreden over Bennett, maar ze stonden ook niet te springen om zijn contract te verlengen. Hoewel er ook interesse was van Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step, koos de Kiwi uiteindelijk voor een overstap naar Israel-Premier Tech. “Ik zal proberen resultaten te boeken. Er zullen ook momenten zijn waarop ik anderen help, wat ik erg leuk vind.”

“We maken geen grote klimtreinen, want dat heeft geen zin tenzij je Pogacar of Vingegaard als sluitstuk hebt. Het gaat meer om koersen en op de verrassing spelen. Ik weet dat ik het allemaal romantisch laat klinken, maar dit is de rommelige koersstijl die ik echt leuk vind. Ik ben enthousiast over de kans om weer een goede coureur te worden.”